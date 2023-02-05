Харків: обмеження споживання електроенергії будуть діяти лише на період з 16:00 до 20:00 – Укренерго

Поступово зростає рівень споживання електроенергії через посилення морозів. Більш стрімке зростання очікується завтра, із початком робочого тижня.

Генерація. Після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

Дефіцит. Дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні. Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Причина дефіциту. Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям.

Обмеження. Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

На жаль, внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК «Укренерго», в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення.

Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Ремонти. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго цілодобово спільно працюють для усунення наслідків аварії в Одеській області та якнайшвидшого відновлення енергоживлення.

Агентство Телевидения Новости