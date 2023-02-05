12 виїздів на місця влучання ворожих боєприпасів за добу: зведення харківських рятувальників

За добу з 4 по 5 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснилт 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

12 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

– у м. Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;

– у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;

– також у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає;

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюм рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости