Зеленський позбавив громадянства колишніх чиновників часів Януковича – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський припинив громадянства 10 особам, серед яких ексміністр освіти Дмитро Табачник, ексміністр доходів та зборів Олександр Клименко та інші чиновники часів експрезидента-втікача Віктора Януковича і представники забороненої в Україні ОПЗЖ. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерело, наближене до Ради нацбезпеки та оборони.

Зеленський підписав указ про припинення громадянства 10 особам, у яких виявлено російські паспорти:→ Віктору Баранському (депутату Одеської міськради від ОПЗЖ);→ Олександру Горбильову;→ Віталію Захарченку (ексглаві МВС часів Януковича);→ Олександру Клименку;→ Андрію Клюєву (ексглаві адміністрації Януковича);→ Богдану Клюєву;→ Віталію Слабі;→ Дмитру Табачнику;→ Микиті Шенцеву (депутату Харківської обласної ради);→ Олександру Якименку (ексглаві СБУ часів Януковича).

10 січня Зеленський припинив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Агентство Телевидения Новости