Водія викинуло на проїжджу частину: смертельна ДТП на вулиці Матюшенко

Напередодні близько 16:30 на вулиці Матюшенко перекинувся Hyundai Elantra. Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний харків’янин помер на місці.

Автомобіль рухався зі сторони вулиці Пушкінської у напрямку вулиці Шевченко. Водій Hyundai не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь та зіштовхнувся з металевим парканом й бетонною опорою електромережі. Транспортний засіб перекинувся, а чоловіка викинуло з салону на проїжджу частину. Травми виявилися несумісними з життям, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости