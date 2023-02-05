Чергова ракетна атака на центр Харкова: подробиці від правоохоронців

Подвійний удар по центру Харкова – сьогодні вранці окупанти знов обстріляли місто. Ракети С-300 летіли з Бєлгородської області. Одна влучила поряд з житловим будинком, друга потрапила в будівлю академії міського господарства.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС Харківської обл.

Там зруйновані будівельні конструкції 5 та частково 4 поверху, сталася пожежа на площі 50 кв. метрів, рятувальники її оперативно ліквідували. Друга ракета влучила перед 4-поверховим житловим будинком. Пошкоджено фасад, в сусідніх будинках вилетіли вікна, також пошкоджені фасади будівель.

На місці працюють рятувальники – розбирають завали, перевіряють, щоб в приміщеннях не залишилося людей. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та збирають речові докази.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

А шо казати? Знову, в який же раз, представники ублюдочної нації завдали о 8 ранку удар в центр міста. Чому в цей час і в це місце? Щоб було більше втрат серед мирного населення, посіяти паніку. Перші наряди полуції після прильоту прибули майже відразу. Встановлено, що удар завдано ракетами С-300. Куди вони цілили, по яким військовим об’єктам – сказати неможливо, тому що в центрі Харкова будь-яких військових об’єктів немає. Я розцінюю це як терор місцевого населення.

У виші травми отримав охоронець. Є постраждалі й в житловому будинку.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Травми отримали чотири особи. Серед них дві жінки 54 років та два чоловіки 58 та 51 року. Троє з чотирьох осіб відмовилися від госпіталізації, одна жінка зараз в лікарні. Попередньо, ракети були запущені з території Бєлгородської області. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ «порушення законів та звичаїв війни».

В ліквідації наслідків було задіяно 12 пожежно-рятувальних підрозділів: це 60 надзвичайників та сапери, які збирали уламки ракет.





Агентство Телевидения Новости