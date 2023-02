Півтора десятки населених пунктів на Харківщині – під постійними обстрілами ворога, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 лютого. 347 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення. 2 російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, 4 мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

A Leopard 2A4 tank is loaded onto a Royal Canadian Armed Forces (RCAF) Canadian Cargo-177 Globemaster III in Halifax, Nova Scotia to be sent overseas as part of Canada’s aid to Ukraine on February 3, 2023.Photo Credit: Corporal Amelie Graveline

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости