Великодній кошик цьогоріч подорожчав на чверть

Другий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят – Великдень – в умовах воєнного стану. Купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити. Для тих, у кого буде така можливість, в тому числі й приготувати традиційні страви, в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» порахували цьогорічну вартість великоднього кошика за середніми цінами супермаркетів України станом на кінець березня.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та родзинки (+16,7 %). Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92 % і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4 %–38,4 % порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31 %, домашньої ковбаси – на 9,4 %, а сала – на 38,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн (14–22 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1-25,0 %: томати тепличні (0,5 кг) – до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) – до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15 % – 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

За пляшку церковного вина «Кагор» доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Розрахунок вартості Великоднього кошику у 2023 році зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 31 березня 2023 року.

Агентство Телевидения Новости