Поліція вилучила тіло жінки, яка загинула внаслідок російської агресії в місті Ізюм

6 квітня слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло жінки. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За даними поліції, жінка отримала смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Її поховали на території домоволодіння.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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