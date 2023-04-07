На Харківщині Пункти Незламності частково переводять у «сплячий режим»

Із 761 Пункта Незламності 298 буде переведено у режим очікування. За потреби їх оперативно повернуть до роботи.

Відповідне рішення було ухвалено на черговій регіональній Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

Як зазначив директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол, в «сплячий режим» переведуть і 11 пунктів, які було розгорнуто в наметах.

«У Харкові та населених пунктах області продовжить працювати 101 Пункт Незламності, що були організовані районними військовими адміністраціями – переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл. 62 Пункти Незламності працюватимуть у пожежних частинах ДСНС у Харківській області», – підкреслив Іван Сокол.

Ще 289 Пунктів Незламності працювали в аптеках, на заправках та магазинах за ініціативи бізнесу. Чи будуть вони діяти влітку, мають вирішити самі господарі приміщень.

«Основне завдання Пунктів Незламності на весняно-літній період – у разі тривалого відключення електроенергії дати можливість людям зарядити гаджети та забезпечити доступ до інтернету. Районним адміністраціям ми радили залишити працювати цілодобово найбільший пункт, інші перевести в денний режим роботи», – зазначили в Департаменті цивільного захисту.

Також у Пунктах Незламності, за потреби, можуть проводити роз’яснювальні заходи для населення, наприклад, лекції щодо мінної небезпеки.

Оновлені дані буде розміщено на сайті nezlamnist.gov.ua.

Агентство Телевидения Новости