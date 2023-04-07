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На Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати саморобні дрони-камікадзе

На Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати саморобні дрони-камікадзе

Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України.

До саморобних або китайських непрошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем. Про це повідомляє Центральне територіальне Управління Національної гвардії України.

До позицій аеророзвідників дрони так і не змогли дістатися. Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї.

Через влучний постріл кабель підривача було перебито у повітрі. Такі дрони є небезпечними. Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати.

Агентство Телевидения Новости

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