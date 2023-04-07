Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:04
Просмотров: 49

Не пристебнувся за кермом та намагався відкупитися від поліцейського: чоловіку загрожує кримінальна відповідальність

Не пристебнувся за кермом та намагався відкупитися від поліцейського: чоловіку загрожує кримінальна відповідальність

В ході несення служби поліцейські Красноградського РВП зупинили легковий автомобіль, за кермом якого водій перебував не пристебнутим пасками безпеки.

Подія трапилася на автошляху «Старовірівка-Кирилівка-Красноград». Під час складання адміністративного протоколу за вчинене порушення 60-річний водій ВАЗ-2102 намагався надати інспектору сектору реагування патрульної поліції гроші.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

6 квітня слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 