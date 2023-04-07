Не пристебнувся за кермом та намагався відкупитися від поліцейського: чоловіку загрожує кримінальна відповідальність

В ході несення служби поліцейські Красноградського РВП зупинили легковий автомобіль, за кермом якого водій перебував не пристебнутим пасками безпеки.

Подія трапилася на автошляху «Старовірівка-Кирилівка-Красноград». Під час складання адміністративного протоколу за вчинене порушення 60-річний водій ВАЗ-2102 намагався надати інспектору сектору реагування патрульної поліції гроші.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

6 квітня слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости