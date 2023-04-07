Взято під варту колаборанта, який у Балаклії влаштувався «бійцем спеціального відділення швидкого реагування»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом колабораціонійної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії місцевий мешканець допомогав ворогу будувати «правоохоронну систему», не маючи жодного досвіду роботи на вказаному напрямі, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Влітку 2022 року він обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохороному органі.

Проте окупанти довірили йому небагато: він охороняв склади з гуманітарною допомогою та адмінбудівлі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости