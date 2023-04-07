Найбільше місце катування було в місті Вовчанськ на території колишнього агрегатного заводу.

Там тортурам піддавали не тільки українців, а й громадян іноземних держав. Більше як 6 місяців росіяни утримували на території підприємства в жахливих умовах, застосовуючи моральний та фізичний вплив, сімох громадян Шрі-Ланки та знущалися з них. П’ять з них — це студенти Куп’янського медичного коледжу, решта — їхні родичі.

Після того, як наприкінці лютого 2022 року Куп’янськ був окупований агресорами, ці бідолахи намагалися покинути місто. Під час руху в бік Харкова їх зупинили на одному з російських блокпостів та затримали.

Причину рашисти не повідомили. В катівні Вовчанська ці іноземні громадяни перебували з березня по вересень, до моменту, поки місто не було звільнено нашими Силами оборони та безпеки. Ми припускаємо, що росіяни намагалися «інкримінувати» цим громадянам участь в іноземних батальйонах.

Джерело: АрміяІнформ

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