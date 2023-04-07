Загинули під час російського обстрілу — правоохоронці ексгумували тіла двох братів.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у серпні минулого року під час ворожого обстрілу с. Слобожанське Харківського району загинули двоє рідних братів — мешканців цього села.

Їм було 50 та 46 років.

Їх поховали родичі на подвір‘ї домоволодіння.

Наразі їх тіла направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости