За останній тиждень на Харківщині зареєстровано 703 випадки захворювання на COVID-19. Минулого тижня зафіксували 648 таких випадків.

Проте, як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов, темп зростання захворюваності на коронавірус дещо сповільнився.

«Суттєвого сплеску захворюваності на коронавірус не спостерігається. Звичайно, ситуація ще ускладнюється тим, що багато людей приїжджають та виїжджають з області, що може впливати на захворюваність. Але ситуація контрольована», – сказав Максим Хаустов.

Він наголосив, що наразі в області підтверджено циркуляцію двох ліній штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2: XBB.1.5 («Кракен») та ХВВ.1.9.1. Заповненість ліжок становить 16,6%. Загалом в області у 12 лікарнях надають допомогу хворим на COVID-19, для таких пацієнтів передбачено 1765 ліжок.

«Вкотре наголошую, що найдієвіша профілактика від захворювання – це вакцинація. Наразі область забезпечена вакцинами «Коронавак», «Комірнаті ТРІС», «Джонсон». А також діє 122 пункти щеплення в області», – розповів директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА.

Окрім цього, він додав, що з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло понад 60 тисяч осіб, з них більш ніж 18 тисяч дітей. За цей період зареєстровано 3 летальні випадки від грипу.

«Цього року була невелика хвиля захворюваності на грип, але епідемічний поріг не перевищувався. Проте раджу не забувати використовувати засоби індивідуального захисту, мається на увазі масковий режим. А головне – пам’ятайте про те, що грип передається повітряно-крапельним шляхом, тому також не забуваймо про правила гігієни. До того ж якщо людина почувається погано, то має звернутися до сімейного лікаря, щоб підібрати правильне лікування», – прокоментував Максим Хаустов.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости