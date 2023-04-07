Для батьків впровадили тренінги за підтримки департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту розпочав серію тренінгів для батьків.

Дитячий психолог Вероніка Амрахова провела заняття на тему: «На шляху до взаємодії. Дистанційне навчання сьогодення». Батьки дізналися, як дистанційне навчання впливає на формування дитини, як мотивувати дитину до виконання домашніх обов’язків тощо. Впродовж тренінгу батьки виконували різні завдання, аби краще пізнати себе та власну мотивацію.

Як зазначив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко, дистанційне навчання – актуальна тема для розмови. За його словами, сьогодні кожен з членів родини потребує допомоги та професійної підтримки.

Наступний тренінг для батьків планується провести 21 квітня. Тема: «Адаптація дітей до реалій сьогодення». Захід відбудеться за попередньою реєстрацією.

Джерело: Харківська міськрада

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