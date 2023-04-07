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07.04.2023 18:29
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У Харкові відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі

У Харкові відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» відновили планові технічні огляди внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі.

Як повідомив сьогодні, 7 квітня, начальник районної дільниці Андрій Євдошенко, житловий фонд у Салтівському районі відновлюють інтенсивними темпами, мешканці повертаються до своїх квартир, а робітники докладають усіх зусиль для відновлення водопостачання та водовідведення у відремонтованих будинках. За його словами, вже намічені заходи щодо підготовки внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий період.

«З початку року виконуємо заплановані раніше роботи в будинках, поступово відходимо від термінових та аварійних ремонтів, пов’язаних з обстрілами та руйнуванням будівель. У роботі все більше переходимо на сучасні матеріали з високими експлуатаційними якостями. Аварійні роботи виконуємо оперативно, у день звернення. За заявкою споживачів відновили водопостачання у висотному будинку на вул. Світлій. Також прочистили та замінили ділянки трубопроводів водовідведення на вул. Познанській та вул. Зубенка», – розповів Андрій Євдошенко.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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