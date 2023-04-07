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07.04.2023 18:27
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На Харківщині до “Армії відновлення” долучились більше ніж 1500 людей

На Харківщині до “Армії відновлення” долучились більше ніж 1500 людей

Тільки за останній тиждень до суспільно корисних робіт в області долучився ще 671 громадянин.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська. 

Нещодавно «Армія відновлення» активно запрацювала у місті Харків, а також у Старосалтівській, Біляївській, Височанській та Вільхівській громадах. 

«З початку року до «Армії відновлення» долучилося 1558 людей. Це жителі області, в тому числі вимушені переселенці, які тимчасово залишилися без постійної роботи, стали на облік у службі зайнятості й допомагають долати наслідки військової агресії рф: ремонтувати пошкоджені будівлі, прибирати територію, піклуватися про самотніх стареньких та людей з інвалідністю тощо», – зазначила Віта Ковальська. 

Участь у таких роботах оплачується на рівні не нижче мінімального. 

Загалом проєкт уже охопив 47 територіальних громад Харківської області.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости

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