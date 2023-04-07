18 «пунктів незламності» працюють зараз у Харкові

Перелік «пунктів незламності», розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з переліком, у кожному з дев’яти районів міста у цілодобовому режимі працюватимуть по два «пункти незламності», де городяни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети. Всі інші пункти, що розташовувалися в школах, переходять у режим готовності до відкриття.Зі списком «пунктів незламності», що працюють у школах, можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: Харківська міськрада

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