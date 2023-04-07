Вони карають ворога з неба: під Бахмутом нагородили аеророзвідників (відео)

Днями на Бахмутському напрямку аеророзвідники зведеного загону Криворізької окремої бригади територіальної оборони отримали відомчі відзнаки та нагороди. В Регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Схід” це назвали свого роду підбиттям підсумків довжиною у 14 місяців щоденних бойових дій.

Підрозділ за час свого існування робив смерть ворогам на більшості найгарячіших напрямків: оборона Криворіжжя, Сєвєродонецьку, звільнення Херсону, Харківщині. Сьогодні воїни-аеророзвідники продовжують нищити окупантів у Бахмуті.

Нагороджував захисників начальник Регіонального управління Олександр Зугравий:

«Кожного дня війна стає довшою, і кожний з вас за цей час встиг зробити свій окремий внесок у її найшвидше закінчення, який сумарно, з діями всіх Українців дає нам перевагу над загарбниками. За них воюють примусово мобілізовані та найманці, у нас же ж є такі справжні, сміливі Герої – як ви!

Ви караєте орків з неба, бо ви є очі та воля українського народу на полі бою!»

За неоцінний вклад у Перемогу України, самовідданість та професіоналізм під час виконання обов’язків військової служби начальник Регіонального управління вручив бійцям підрозділу відомчі відзнаки та нагороди.

Агентство Телевидения Новости