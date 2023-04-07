В Чугуївському районі троє людей отримали поранення внаслідок вибуху

Сьогодні, 7 квітня, в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія сталась у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади.

Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (2 чоловіки і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

В ДСНС вкотре звертаються до громадян із проханням бути уважними і обережними. “Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112″.

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