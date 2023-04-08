ДСНС ліквідували 91 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

За минулу добу 7 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 11 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2049 га території, 260,3 км автомобільних доріг, 999,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 735 ВНП.

Агентство Телевидения Новости