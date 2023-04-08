Співпрацював з ворогом: викрито колаборанта

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради з березня минулого року, під час окупації Куп’янщини, активно співпрацював з представниками держави-агресорки.

Колаборант обійняв псевдопосаду «головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології» так званої «Військово-цивільної адміністрації м. Куп’янськ».

Обвинувачений виконував всі вказівки нової «влади» та отримував заробітну плату в російських рублях.

Колаборанта судитимуть заочно у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости