Наніс шкоді майже у півмільйона гривень через незаконний вилов риби: чоловіка засуджено за браконьєрство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав чоловіка винним у незаконному зайнятті рибним промислом (ч. 1 ст. 249 КК України).

Прокурори довели, що у жовтні 2022 року чоловік здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму понад 500 тис. гривень.

Вироком Первомайського міськрайонного суду Харківської області браконьєру призначено покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після набрання вироком законної сили прокуратурою буде вжито всіх належних заходів для стягнення із засудженого шкоди, яка заподіяна державним інтересам, на суму понад пів мільйона гривень.

Агентство Телевидения Новости