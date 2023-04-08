На Харківщині через обстріли загинув чоловік

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.

У смт Дворічна Куп’янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости