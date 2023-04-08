ДСНС ліквідували 5 пожеж

За добу з 7 по 8 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

О 17:21 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупантів. Ворожий снаряд влучив на територію сільськогосподарського підприємства, розташованого у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там горіла металева місткість із залишками скрапленого газу на площі 10 кв.м. О 17:43 вогнеборці локалізували вогонь та о 17:50 повністю загасили його.

О 14:20 особовий склад 14-ї ДПРЧ залучався до проведення обстеження місця влучання ворожого боєприпасу у селищі Дворічна. Перевіркою виявлені пошкодження житлового будинку та надвірних забудов на території одного з приватних домогосподарств. Також пошкоджені паркани двох сусідніх маєтків. Жертв та постраждалих немає.

О 15:14 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через коротке замкнення електричної мережі. Подія трапилась на вул. Семиградській, 47 у Харкові. Там горів приватний житловий будинок на площі 80 кв.м. До місця виклику було направлено 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, силами яких вже о 15:38 вогонь був локалізований. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 16:10.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости