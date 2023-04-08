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На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього та повернула його опікунам

На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього та повернула його опікунам

Поліція розшукала неповнолітнього мешканця Харківщини.У відношенні підлітка жодних протиправних дій скоєно не було. Його повернули опікунам.7 квітня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення у селищі Пісочин 13-річного хлопця.Неповнолітній раніше вже тікав із дому до своєї матері, яка позбавлена батьківських прав.Вжитими заходами поліцейські знайшли хлопця неподалік місця мешкання. Як пояснив юнак, він ночував у друга, після чого поїхав гуляти до Харкова та надалі повернувся до селища Пісочин попутними автівками.З підлітком провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення опікуна дитини до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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