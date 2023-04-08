На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього та повернула його опікунам

Поліція розшукала неповнолітнього мешканця Харківщини.У відношенні підлітка жодних протиправних дій скоєно не було. Його повернули опікунам.7 квітня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення у селищі Пісочин 13-річного хлопця.Неповнолітній раніше вже тікав із дому до своєї матері, яка позбавлена батьківських прав.Вжитими заходами поліцейські знайшли хлопця неподалік місця мешкання. Як пояснив юнак, він ночував у друга, після чого поїхав гуляти до Харкова та надалі повернувся до селища Пісочин попутними автівками.З підлітком провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення опікуна дитини до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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