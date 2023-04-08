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Прикордонники виявили спробу вкрасти мощі 80 святих та церковне начиння
Мощі 80 святих та церковне начиння намагались вивезти до Молдови.
У пункті пропуску «Табаки» прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято.
Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.
Джерело: ДПСУ