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Наказував зафарбовувати прапор України: викрито колаборанта

Наказував зафарбовувати прапор України: викрито колаборанта

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років. 

Прокурори у суді довели, що у смт Савинці Ізюмського району 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи. Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.

Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі. 

У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. 

3 квітня 2023 року суддя Новомосковського районного суду Дніпропетровської області виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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