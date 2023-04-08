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На Харківщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах

На Харківщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах

Сьогодні на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

У м. Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу “Пелюстка”. Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

Закликаю усіх бути дуже уважними і обережними. Не відвідуйте лісів, полів, берегів водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний у жодному разі не можна торкатися його, намагатися перемістити чи розібрати. Необхідно відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію.

Повідомляється у каналі Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

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