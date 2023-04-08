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32 військослужбовцям рф повідомлено про підозру

32 військослужбовцям рф повідомлено про підозру

Продовжуємо розмову з прокурором Харківської області Олександром Фільчаковим. У цій частині говорили про фіксацію воєнних злочинів, можливий екоцид через збройну агресію рф на Харківщині, випадки, коли мобільні слідчо-прокурорські групи піддавалися безпосередній небезпеці під час розслідувань.

— Як саме відбувається фіксація воєнного злочину?

— Задля забезпечення більш якісної фіксації та розслідування воєнних злочинів за ініціативою Офісу генерального прокурора було створено 28 спільних мобільних слідчо-прокурорських груп, до яких увійшли прокурори, працівники СБУ, Національної поліції, криміналісти, вибухотехніки та інші фахівці. П’ять з цих груп — це так звані тематичні, тобто вони займаються виключно виявленням фактів катувань цивільних громадян російськими військовими, а також пошуком місць колишнього розташування штабів та командних пунктів підрозділів окупантів.

— Чи вдається встановити особи російських окупантів, які чинили злочини проти українців? Яка їх кількість? Чи є серед них особи вищих офіцерських чинів?

— За результатами досудового розслідування нами повідомлено про підозру 32 військовослужбовцям рф, 8 з яких — очно.

Зокрема, повідомлено про підозру і особу вищого офіцерського складу росармії, а саме — заступника командира 47-го бомбардувального авіаційного полку ВКС рф. Його затримали ще в березні минулого року. Тоді він зізнався, що здійснював атаки з неба по території між Ізюмом та Балаклією. 

Крім того, наразі ми готуємо підозру — впродовж двох тижнів очікуємо результати відповідної досудової експертизи — російському генералу, колишньому очільнику так званої спеціальної військової операції росії проти українського народу. Підозру буде оголошено за фактом бомбардування Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Так, торік, у період з 24 лютого до 22 липня, територія «ХФТІ», зокрема, ядерна критична установка «Джерело нейтронів», а також сховище ядерних матеріалів, піддавалися постійним обстрілам з боку російських окупаційних військ з 74 видів різного озброєння. За оцінками експертів, відновлювальні роботи будівель та споруд установи обійдуться державі в суму понад 30 млн гривень. 

Джерело: АрміяІнформ

Агентство Телевидения Новости

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