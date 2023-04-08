На території Харківщини було зруйновано понад 22,5 тисяч об’єктів

Продовжуємо розмову з прокурором Харківської області Олександром Фільчаковим.

— Чи бували випадки, коли ви оголошували підозру російським військовополоненим?

— Нами наразі закінчено досудові розслідування з чотирьох кримінальних проваджень стосовно 8 військовослужбовців російської федерації, які наразі мають статус військовополонених. Також є три кримінальні провадження, які розглянуті судами — винесено присуд 7 росіянам, що перебувають або перебували в нашому полоні. Серед них — два найманці приватної військової компанії «Редут», два співробітники гру мо московії, один наш колишній земляк, який воював проти України на боці так званої днр. Двох з цих злочинців — це водій та корегувальник РСЗВ «Град», уже поміняно на наших бійців. У перший день широкомасштабного вторгнення вони обстрілювали цивільних жителів Дергачівської громади.

Навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення земельних ділянок та пошкодження дерев заподіяно шкоди на суму в майже 15 млрд гривень. Відповідно до висновків експертиз, збройні сили росії та інші відомства рф своєю збройною агресією могли спричинити в Харкові екологічну катастрофу — екоцид.

Трохи статистики: за час широкомасштабного вторгнення внаслідок ворожих обстрілів на території Харківщини було повністю або частково зруйновано понад 22,5 тис. об’єктів, з яких 4091 — це багатоповерхові будинки, 7616 — приватні житлові будинки, 373 — заклади культури, 282 — заклади охорони здоров’я. Постраждали також промислові підприємства, 594 заклади дитячої інфраструктури — це садочки, школи, ліцеї, гімназії, різноманітні дитячі центри, дитячі лікарні тощо, 79 закладів професійної та вищої освіти. На жаль, ці цифри продовжують збільшуватися, оскільки рашисти й досі постійно обстрілюють наш регіон.

— Вважаєте справедливим той факт, що їх обміняли?

— Зрозумійте, ці люди назавжди залишаться невиїзними з території росії, оскільки в будь-якій цивілізованій країні світу їх негайно буде заарештовано, а приговор стосовно них буде негайно приведений в силу. Водночас за рахунок цих покидьків ми можемо повернути не одного, і не двох, а значно більше наших захисників…

— Чи приходилося вашим підлеглим працювати безпосередньо в районі, де точилися бойові дії?

— Ми фіксуємо наслідки російських обстрілів, які постійно відбуваються поблизу лінії фронту, та існує небезпека повторного відкриття вогню з боку окупантів: Куп’янськ, Вовчанськ тощо… Весь регіон!

Зокрема, наприкінці вересня минулого року нами було зафіксовано факт розстрілу російськими військовими колони цивільних поблизу села Курилівка Куп’янського району. 25 вересня 2022 року звичайні мирні люди рухалися з Куп’янська-Вузлового та прямували до Сватового, оскільки агресори не випускали їх у бік Харкова. Тоді окупанти застосували по українцях спочатку гармати, а потім гранатомети. Тоді загинуло 26 громадян України, зокрема 9 дітей. Документувати черговий злочин росіян мобільній слідчо-прокурорській групі приходилося безпосередньо під обстрілами, в районі, де на той момент велися активні бойові дії, між позиціями українських та ворожих військ. До росіян залишалося якихось 150 метрів… Ми розуміли, якій небезпеці піддавали своє життя, але мусили зафіксувати сліди цього злочину, аби російські загарбники їх не знищили. Крім того, російська пропаганда на той момент розкручували цей випадок на свою користь, а ми повинні були показати світові правду.

— Пане Олександре, ну і крайнє запитання… 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента володимира путіна. Як ви вважаєте, чи є шанси, що його колись притягнуть до відповідальності?

— Ордер на арешт путіна свідчить про те, що процес притягнення до кримінальної відповідальності цього покидька вже розпочався — це головне. Вірю, що міжнародні інституції доведуть справу до логічного завершення, та президент рф відповість за всі скоєні ним та його оточенням злочини проти українського народу, обов’язково отримає покарання, на яке він заслуговує. Ми ж, правоохоронці, зі свого боку працюємо заради того, щоб кожен громадянин чи не громадянин нашої держави відчував справедливість. Нашою головною метою є встановлення та притягнення до відповідальності усіх винних у смертях українців російських військових — посадовців, які розв’язали цю війну, які віддавали накази на бомбардування і розстріл мирних жителів, а також безпосередніх виконавців воєнних злочинів проти українського народу. Запевняю вас, в основу видачі ордера на арешт путіна були покладені, зокрема, і докази злочинних дій росіян, які встановили правоохоронці Харківщини.

Джерело: АрміяІнформ

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