Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів

Військовослужбовці ЗС рф вкотре обстріляли Харківщину: правоохоронці зафіксували наслідки.

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 8 квітня російські військові завдали ракетний удар по території готельно-ресторанного комплексу, розташованого у Дергачівській громаді. За попередніми даними, ворог застосував авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» середнього радіуса дії типу Х-59.

7 квітня внаслідок ворожого обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув 39-річний цивільний чоловік.

Також вчора окупанти обстріляли с. Кучерівка Куп‘янського району: зафіксовано влучання на території ферми.

На місцях обстрілів працювали прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції.

Агентство Телевидения Новости