Куди можна звернутися за безкоштовною психологічною допомогою?

Під час війни багатьом українцям потрібна професійна психологічна допомога.

Тож розповідаємо про безкоштовні платформи для психологічної допомоги.

«Ти як?» – інформаційна кампанія за підтримки Олени Зеленської. На ресурсах (https://t.me/howareu_program) платформи можна знайти номери телефонів гарячої лінії психологічної підтримки, техніки самодопомоги у стресових ситуаціях, а також практичні поради, як триматись на плаву у важкі часи.

Mental Help – ресурс, (https://mentalhelp.com.ua/) ініційований Глобальним договором ООН в Україні та рекомендований МОЗ України. Проєкт зібрав команду фахових психологів, які готові безплатно працювати зі всіма українцями, що відчувають на собі психологічні наслідки війни. Усі зустрічі є конфіденційними.

ПОРУЧ – спільна ініціатива (https://poruch.me/) МОН, ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Мета проєкту – надати психологічні консультації для підлітків та їхніх батьків, а також вчителів. Консультації проходять у груповій формі на платформі Zoom.

Мінреінтеграції закликає українців піклуватися про своє ментальне здоров’я. Пам’ятайте, що звертатися по допомогу важливо й часом необхідно.

Джерело: Мінреінтеграції

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