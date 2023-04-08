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Сегодня 18:04
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Куди можна звернутися за безкоштовною психологічною допомогою?

Куди можна звернутися за безкоштовною психологічною допомогою?

Під час війни багатьом українцям потрібна професійна психологічна допомога.

Тож розповідаємо про безкоштовні платформи для психологічної допомоги.

«Ти як?» – інформаційна кампанія за підтримки Олени Зеленської. На ресурсах (https://t.me/howareu_program) платформи можна знайти номери телефонів гарячої лінії психологічної підтримки, техніки самодопомоги у стресових ситуаціях, а також практичні поради, як триматись на плаву у важкі часи.

Mental Help – ресурс, (https://mentalhelp.com.ua/) ініційований Глобальним договором ООН в Україні та рекомендований МОЗ України. Проєкт зібрав команду фахових психологів, які готові безплатно працювати зі всіма українцями, що відчувають на собі психологічні наслідки війни. Усі зустрічі є конфіденційними.

ПОРУЧ – спільна ініціатива (https://poruch.me/) МОН, ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Мета проєкту – надати психологічні консультації для підлітків та їхніх батьків, а також вчителів. Консультації проходять у груповій формі на платформі Zoom.

Мінреінтеграції закликає українців піклуватися про своє ментальне здоров’я. Пам’ятайте, що звертатися по допомогу важливо й часом необхідно.

Джерело: Мінреінтеграції

Агентство Телевидения Новости

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