Відновлення будівель та споруд ХФТІ коштуватиме понад 30 мільйонів

З 24 лютого до 22 липня 2022 року територія Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ), зокрема, ядерна критична установка «Джерело нейтронів», а також сховище ядерних матеріалів, піддавалися постійним обстрілам з боку російських окупаційних військ. Було зафіксовано 74 влучання з різних видів озброєнь: артилерія (різні калібри) та різні типи РСЗВ, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За оцінками експертів, відновлювальні роботи будівель та споруд установи обійдуться державі в суму понад 30 млн гривень.

Наразі прокуратура Харківської області готує підозру російському генералу, колишньому очільнику так званої спеціальної військової операції росії. Впродовж двох тижнів очікують результати відповідної досудової експертизи. Підозру буде оголошено за фактом бомбардування Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в коментарі АрміяInform.

Правоохоронцям вдається встановити особи російських окупантів, які чинили злочини проти українців. Так, повідомлено про підозру особу вищого офіцерського складу росармії, а саме – заступника командира 47-го бомбардувального авіаційного полку ВКС рф, якого затримали в березні минулого року. Тоді він зізнався, що здійснював атаки з неба по території між Ізюмом та Балаклією.

Загалом, за результатами досудових розслідувань органами прокуратури повідомлено про підозру 32 військовослужбовцям рф, 8 з яких – очно.

«Нами наразі закінчено досудові розслідування з чотирьох кримінальних провадженнях стосовно 8 військовослужбовців російської федерації, які наразі мають статус військовополонених. Також є три кримінальні провадження, які розглянуті судами – винесено приговор 7 росіянам, що перебувають або перебували в нашому полоні. Серед них – два найманці приватної військової компанії «Редут», два співробітники гру мо московії, один наш колишній співвітчизник, який воював проти України на боці так званої днр. Двох з цих злочинців — це водій та корегувальник РСЗВ «Град», уже поміняно на наших бійців. У перший день широкомасштабного вторгнення вони обстрілювали цивільних жителів Дергачівської громади», розповів Олександр Фільчаков.

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