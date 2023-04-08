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08.04.2023 20:08
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В Україну повернули ще 31 дитину, вивезену до Криму та росії

В Україну повернули ще 31 дитину, вивезену до Криму та росії

В Україну 8 квітня повернули ще 31 дитину. росіяни вивезли їх з окупованих територій у росію та анексований Крим: 24 дитини перебували в оздоровчих таборах Євпаторії, ще 7 — у Воронежі, Ростові та Бєлгородській області.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

До цього благодійна організація Save Ukraine змогла повернути в Україну ще 64 дитини, яких росіяни вивезли з Харківської та Херсонської областей, повідомляє Укрінформ.

Це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних місій, розповіли в організації: «Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Поки мами проходили 13-годинний допит у ФСБ, Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова проводила пресконференцію, під час якої намагалася нав’язати світу перекручену версію подій. Але найбільший «сюрприз» чекав на батьків у таборі в Криму. Російська влада запросила журналістів телеканалу «Россия 1» для постановчого репортажу.

І це ще не все. На жаль, від пережитого стресу померла бабуся, яка мала повернути додому двох своїх онуків. Серце жінки не витримало.

Шлях українських дітей з території рф завжди нелегкий. Будь-якої миті в дорозі можуть виникнути непередбачувані обставини, які ускладнюють порятунок. Але ми не здаємось на півдорозі, адже робимо це заради наших дітей».

Агентство Телевидения Новости

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