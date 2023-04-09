Окупанти обстріляли ресторанний комплекс в Малій Данилівці

Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка.

По смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости