Зоопарк, жилкомсервіс та міськелектротранс можуть визнати банкрутами

Господарський суд Харківської області майже одночасно відкрив провадження у справах про банкрутство КП “Жилкомсервіс”, КП “Міськелектротранссервіс” та КО “Харківський зоологічний парк”. Про це стало відомо з ухвал суду наприкінці березня цього року, пише Харківський антикорупційний центр.

Комунальне підприємство “Жилкомсервіс”.

21 березня суд ухвалив відкрити провадження у справі про банкрутство КП “Жилкомсервіс”. До суду надійшла заява ФОП Шевцов Олег Станіславович про відкриття провадження у справі про банкрутство, визнати вимоги щодо боргу КП “Жилкомсервіс” у розмірі 1,4 млн. грн. та ввести процедуру розпорядження майном, призначивши для цього арбітражного керуючого Юрія Володимировича Артюха.

Суд не тільки ухвалив провадження про банкрутство, а також визнав борг в 1,4 млн. грн., ввів мораторій на задоволення вимог інших кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном КП, призначив розпорядником майна Юрія Артюха, з зобов’язанням його надати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів у строк до 24 квітня. Також Артюх має скласти реєстр вимог кредиторів та надати його суду теж в строк до 24 квітня.

Артюх Юрій Володимирович є співзасновником адвокатського об’єднання “Шкребець і партнери”. Це об’єднання протягом 2016 – 2023 років отримуло від комунальних підприємств Харківської міськради близько 33 млн. грн. (з них 26,5 млн. грн. від КП “Харківські теплові мережі”) щодо послуг з юридичного консультування та представництва.

До суду від КП “Жилкомсервіс” надійшов відзив, в якому підприємство підтвердило укладання з ФОП Шевцов Олег Станіславович двох договорів від 5 вересня 2021 року та наявність основної заборгованості за вказаними договорами в розмірі 1,08 млн. грн. В судовому засідання представник КП ще раз підтвердив наявність боргу перед ФОП Шевцовим О.С.

Договори стосувались виконання робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: пр. Героїв Сталінграду, 41 на 361 тис. грн. (11 січня 2022 року між сторонами без зауважень щодо якості та кількості виконаних робіт підписано акт приймання виконаних будівельних робіт) та робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: пр. Героїв Сталінграду, 41-А на 722 тис. грн. (також 11 січня 2022 року був підписаний акт).

Олег Шевцов зареєстрував свій ФОП у селі Рунівщина Зачепилівського району Харківської області. За 2018 – 2022 роки з структурами та КП Харківської міськради він уклав 42 договори на 9,9 млн. грн. Крім структур Харківської міськради в системі публічних закупівель “ProZorro”, Шевцов уклав один договір на 300 тис. грн. з Управління Державної казначейської служби в Дрегачівському районі. З КП “Жилкомсервіс” було укладено 12 договорів на 4,15 млн. грн.

Попереднє судове засідання призначене на 4 травня, на 11:10.

Комунальне підприємство “Міськелектротранссервіс”.

Фото – Медіагрупа “Об’єктив”

23 березня суд ухвалив відкрити провадження у справі про банкрутство КП “Міськелектротранссервіс”. До суду надійшла заява від того ж ФОП Шевцов Олег Станіславович про відкриття провадження у справі про банкрутство, визнати вимоги щодо боргу, відсотків річних та збитків від інфляції КП “Міськелектротранссервіс” у розмірі близько 1 млн. грн. та ввести процедуру розпорядження майном, призначивши для цього арбітражного керуючого того ж Юрія Артюха з АО “Шкребець і партнери”.

Суд ухвалив ці вимоги, а також теж ввів мораторій на задоволення вимог інших кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном, встановив строк подання Юрієм Артюхом до суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 3 травня та строк проведення Артюхом інвентаризації майна до 16 травня.

Суд встановив, що 20 грудня 2018 року між ТОВ “Енерго X” та КП “Міськелектротранссервіс” було укладено договір щодо капітального ремонту контактної мережі трамваю по проспекту Тракторобудівників від Салтівського шосе до станції метро “Імені О.С. Масельського” на 659 тис. грн. (підписали сторони акт виконаних робіт в грудні 2019 року).

На виконання умов вказаного договору КП “Міськелектротранссервіс” взяті на себе зобов`язання за договором виконало частково, перерахувавши 80 тис. грн. на рахунок ТОВ “Енерго Х”, у зв’язку з чим утворилась заборгованість в розмірі 579,19 тис. грн.

20 лютого 2023 року між ТОВ “Енерго X” та ФОП Шевцов Олег Станіславович укладено договір про відступлення права вимоги.

Попереднє засідання суду призначено на 18 травня, на 14:00.

Комунальна організація “Харківський зоологічний парк”.

Фото – “Kharkiv Today”

Щодо цього КП, то суд 29 березня поки ухвалив прийняти заяву Акціонерного товариства “Харківобленерго” про відкриття провадження у справі про банкрутство комунальної організації “Харківський зоологічний парк” до розгляду. Підготовче засідання по справі призначити на 12 квітня, на 12:15.

“Харківобленерго” в поданій до суду заяві запропонував кандидатуру арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича. Особа з таким ПІБом є депутатом Харківської облради від партії “Слуга народу”.

Агентство Телевидения Новости