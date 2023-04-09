НАТО проведе найбільші у своїй історії авіаційні навчання

Країни НАТО з 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023, повідомляється на сайті Національної гвардії США.

Навчання пройдуть, зокрема, на території країн, які мають кордон з росією. Метою Air Defender 2023 буде перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО, пише Укрінформ.

Багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня, вони проходитимуть переважно у Німеччині з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії 12-23 червня.

Окрім Німеччини та США, у навчаннях візьмуть участь 22 країни-союзники. Планують задіяти близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Як повідомлялося, Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки (CCDCOE), який працює в Таллінні, 18-21 квітня проведе найбільші у світі навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023, у них візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.

Агентство Телевидения Новости