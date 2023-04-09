На Салтівці автівка на смерть збила пішохода: винуватець ДТП втік

Напередодні о 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців невстановлена автівка збила пішохода, який від отриманий травм помер на місці. Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, з місця ДТП втік.

Особу загиблого встановлено, чоловіку 31 рік, повідомляє ГУНП Харківської області.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці проять звертатися за телефоном: 066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Лагутіна Єгора.

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