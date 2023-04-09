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Обстріл Чугуївського району: один чоловік у важкому стані

Обстріл Чугуївського району: один чоловік у важкому стані

Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини: сьогодні під мінометним обстрілом перебувало селище Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років, повідомили в ХОВА.

Постраждалого госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя.

Також під ворожим вогнем сьогодні був і Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

Агентство Телевидения Новости

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