Наступив на міну у власному городі: в Ізюмському районі стався черговий вибух

Сьогодні, 9 квітня, в Ізюмському районі стався черговий вибух: у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння в городі наступив на міну «пелюстку» чоловік 1985 року народження.

Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості, повідомляє ДСНС Харківської області. Постраждалого було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

ДСНС звертається до харків’ян з проханням бути уважними і обережними: «Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомляйте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112».

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