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Харківські волонтери допомогли потрапити за кордон родині з 11 дітьми

Харківські волонтери допомогли потрапити за кордон родині з 11 дітьми

11 дітей та 2 дорослих – харківські волонтери евакуювали з деокупованих територій багатодітну родину.

Наймолодшому з дітей немає й року, старшому – 13. Спочатку родину доставили в Харків, звідти вони поїхали в Чернівці. І сьогодні вже волонтери повідомили, що всі благополучно дісталися Румуні, де на них чекали прихисток та підготовлені документи для всіх членів родини.

Евакуацією з небезпечної зони та переправленням дітей з батьками за кордон займалися «Слобожанська варта» у співпраці з Міжнародною Академією з захисту прав людини. Таким же складом волонтери планують провести ще декілька евакуацій.

Агентство Телевидения Новости

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