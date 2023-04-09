Харківські волонтери допомогли потрапити за кордон родині з 11 дітьми

11 дітей та 2 дорослих – харківські волонтери евакуювали з деокупованих територій багатодітну родину.

Наймолодшому з дітей немає й року, старшому – 13. Спочатку родину доставили в Харків, звідти вони поїхали в Чернівці. І сьогодні вже волонтери повідомили, що всі благополучно дісталися Румуні, де на них чекали прихисток та підготовлені документи для всіх членів родини.

Евакуацією з небезпечної зони та переправленням дітей з батьками за кордон займалися «Слобожанська варта» у співпраці з Міжнародною Академією з захисту прав людини. Таким же складом волонтери планують провести ще декілька евакуацій.

Агентство Телевидения Новости