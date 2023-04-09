Росія перекидає в Бахмут елітні підрозділи

Росія почала перекидати у Бахмут елетні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед ПВК «Вагнер», розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, російські підрозділи десантників, яких відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат – через це вони були доукомплектовані мобілізованими, пише Радіо Свобода.

За словами речника, росія втрачає у Бахмуті щодоби близько сотні осіб, також є поранені та важкопоранені.

«У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в’язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, «Вагнера» саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають», – підкреслив Череватий.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

7 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв про «жорстокі бої» у Бахмуті.

Агентство Телевидения Новости