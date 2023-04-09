Харківські патрульні прийшли на допомогу літній жінці

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої громадянки: заявниця переживала за свою матір, адже та кілька днів не відповідала на дзвінки.

Вже на місці патрульні оцінили ситуацію та вирішили не гаяти час, адже життю жінки могла загрожувати небезпека, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

З дозволу заявниці поліцейські відчинили двері квартири. У одній з кімнат інспектори виявили жінку в непритомному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку у стабільне бокове положення та контролювали її стан.

Потому допомогли медикам знести бабусю до карети швидкої, яка одразу доправила її до лікарні.

Інспектори УПП Харківської області: Антон Кулаков, Олександр Лінд та Максим Єрмолаєв.

Агентство Телевидения Новости