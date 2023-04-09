На Харківщині поліцейські протягом години розшукали 16-річного хлопця

Сьогодні, 9 квітня близько 18:30, до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річного мешканця села Оскіл. На телефонні дзвінки дитина не відповідала.

Вжитими заходами правоохоронці знайшли хлопця неподалік від місця мешкання.

Він пояснив, що посварився з мамою і пішов прогулятися. На телефонні дзвінки не хотів відповідати.

З підлітком та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости