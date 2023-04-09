Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:03
Просмотров: 47

На Харківщині поліцейські протягом години розшукали 16-річного хлопця

На Харківщині поліцейські протягом години розшукали 16-річного хлопця

Сьогодні, 9 квітня близько 18:30, до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річного мешканця села Оскіл. На телефонні дзвінки дитина не відповідала.

Вжитими заходами правоохоронці знайшли хлопця неподалік від місця мешкання.

Він пояснив, що посварився з мамою і пішов прогулятися. На телефонні дзвінки не хотів відповідати.

З підлітком та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 