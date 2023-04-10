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На пожежі в Вовчанську постраждав чоловік

На пожежі в Вовчанську постраждав чоловік

За добу з 9 по 10 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

О 23:49 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дією джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі, м. Вовчанськ, вул. Бекетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 кв. м. До місця виклику було направлено 2 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, силами яких вже о 00:25 вогонь був локалізований. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 02:50. Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку, чоловік 1952 року народження. Він отримав опіки 1-2 ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні.   

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиницю вибухонебезпечних предметів.

В Ізюмському районі стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету. Подія сталась у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння. Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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