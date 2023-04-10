Пошкодження будинків, лісова пожежа, постраждалі: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

У селі Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка.

Внаслідок мінометного обстрілу селі Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

У районі селища Подоли Куп’янського району через влучання з РСЗВ «Град» по території лісу сталася лісова пожежа.

В області залишається високою мінна небезпека. У селищі Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Госпіталізований з осколковими пораненнями.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 4 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости