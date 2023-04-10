За добу на Харківщині знешкоджено 99 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 9 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,25 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 3 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 99 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 27 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 136 саперів та 52 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2059,6 га території, 260 км автомобільних доріг, 1009,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тисяч 951 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону 101.

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