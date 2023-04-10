13 населених пунктів на Харківщині зазнали обстрілів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 квітня. 411 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Окрім того ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем’яч Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу «Ланцет», 2 – «Зала» та 1 – «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости